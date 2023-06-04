Bandırmaspor-Eyüpspor maçı 11'i belli oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı
Bandırmaspor: D. Sousa, Üzeyir, Süleyman, Ali, Eren, Erkan, Gökdeniz, Mohammed, Samet, Kenan, Celal
Eyüpspor: Harun, Uğur, Alpaslan, Ömer, Murat, Melih, İbrahim, Sinan, Dibba, Babel, Mustafa
Spor Toto Süper Lig'e yükselme yolunda oynanan play-off yarı final rövanş maçında Bandırmaspor, sahasında Eyüpspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.
Editör: Ökkeş Bölükbaşı
Bandırmaspor: D. Sousa, Üzeyir, Süleyman, Ali, Eren, Erkan, Gökdeniz, Mohammed, Samet, Kenan, Celal
Eyüpspor: Harun, Uğur, Alpaslan, Ömer, Murat, Melih, İbrahim, Sinan, Dibba, Babel, Mustafa