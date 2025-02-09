Bandırmaspor geriden gelip kazandı

1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor, sahasında Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.
Bandırmaspor, 5. dakikada Billel Messaoudi ile öne geçti. Şanlıurfaspor, 30. dakikada Kwasi Wriedt ve 45. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın attığı gollerle devreyi 2-1 önde tamamladı.
Bandırmaspor'da ilk golü atan Messaoudi, 67'de bir kez daha fileleri havalandırarak durumu 2-2'ye getirdi. Messaoudi, 90. dakikada kullandığı penaltıyı da gole çevirdi ve hat-trick yaparak takımın sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor, 7 haftalık galibiyet hasretine son verdi.
Bandırmaspor, bu galibiyetle 37 puana yükseldi. Şanlıurfaspor, 28 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Bandrmaspor, Amed Sportif Faaliyetler deplasmanına gidecek. Şanlıurfaspor, sahasında Sakaryaspor'u konuk edecek.
1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor, sahasında Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.