Bandırmaspor geriden gelip kazandı

1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor, sahasında Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.



Bandırmaspor, 5. dakikada Billel Messaoudi ile öne geçti. Şanlıurfaspor, 30. dakikada Kwasi Wriedt ve 45. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın attığı gollerle devreyi 2-1 önde tamamladı.



Bandırmaspor'da ilk golü atan Messaoudi, 67'de bir kez daha fileleri havalandırarak durumu 2-2'ye getirdi. Messaoudi, 90. dakikada kullandığı penaltıyı da gole çevirdi ve hat-trick yaparak takımın sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.



Bu sonucun ardından Bandırmaspor, 7 haftalık galibiyet hasretine son verdi.



Bandırmaspor, bu galibiyetle 37 puana yükseldi. Şanlıurfaspor, 28 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Bandrmaspor, Amed Sportif Faaliyetler deplasmanına gidecek. Şanlıurfaspor, sahasında Sakaryaspor'u konuk edecek.