Bandırmaspor ile Ankara Keçiörengücü puanları paylaştı

Kaynak: AA
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bandırmaspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'de. 5. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berbere kaldı.

BANDIRMASPOR 1 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 1

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş, Gökmen Baltacı, Hüseyin Kıvanç Durmaz

Bandırmaspor: Akın Alkan, Tolga Kalender, Hikmet Çiftçi (Dk. 58 Muhammed Gümüşkaya) (Dk. 71 Cem Türkmen), Bacuna, Ndongala (Dk. 88 Enes Aydın), Atınç Nukan, Mucahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Samake (Dk. 58 Topalli), Tanque

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer (Dk. 26 Mehmet Erdoğan), Roshi (Dk. 84 Fernandes), Rroca (Dk. 84 Erkam Develi), Ali Dere, İbrahim Akdağ, Wellington (Dk. 22 Oğuzcan Çalışkan), Hakan Bilgiç, Ezeh, Mexer, İshak Karaoğul, Diouf (Dk. 90+3 Haqi Osman)

Goller: Dk. 11 Tanque (Bandırmaspor), Dk. 27 İbrahim Akdağ (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 13 Ezeh, Dk. 72 Hakan Bilgiç (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

