Bandırmaspor ile Iğdır FK puanları paylaştı

Kaynak: AA
Bandırmaspor ile Iğdır FK puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Teksüt Bandırmaspor, konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig’de Bandırmaspor ile Iğdır FK 1-1 berabere kaldı

BANDIRMASPOR 1 IĞDIR FK 1

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Çağrı Yıldırım, Rüştü Muhammed Orcan

Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi (Dk. 64 Mulumba), Paulinho (Dk. 64 N'Dongala), Diony, Hakan Bilgiç (Dk. 85 Faruk Can Genç), Mexer, Atınç Nukan, Mehmet Özcan, Murat Cem Akpınar (Dk. 72 Paixao), Messaoudi, Rahmetullah Berişbek

Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Gündoğdu, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Gökcan Kaya, Eysseric, Bruno (Dk. 84 Thuram), Regattin (Dk 90+4 Conte), Cebrail Karayel, Muammer Sarıkaya, Caner Cavlun (Dk. 78 Avramovski), Ethemi (Dk. 46 Ahmet Engin)

Goller: Dk. 7 Regattin (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 22 Messaoudi (Teksüt Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Eysseric, Dk. 20 Burak Bekaroğlu, Dk. 23 Alim Öztürk (Alagöz Holding Iğdır FK)

Kırmızı Kart: Dk. Dk.90+1 Cebrail Karayel (Alagöz Holding Iğdır FK)

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