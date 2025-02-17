Bandırmaspor İstanbulspor'u eli boş gönderdi

Bandırmaspor Trendyol 1.Lig'in 25.haftasında kendi evinde konuk ettiği İstanbulspor'u Marco Paixio'nun golüyle mağlup ederek üç puanı aldı.

BANDIRMASPOR 1 İSTANBULSPOR 0

Hakemler: Gürcan Hasova, Mert Bulut, Tuncay Ercan

Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek (Hakan Bilgiç dk. 50), Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Faruk Can Genç, Mehmet Özcan (Hikmet Çiftçi dk. 46), Remi Mulumba, Ndogala (İbrahim Kaya dk. 70), Marco Paixao (Mourad Louzif dk. 77), Billal Messaoudi, Lois Pablo Diony

Yedekler: Zafer Görgen, Yiğit Zorluer, Yasin Yağız Dilek, Paulinho, Kerim Avcı, Hakan Bilgiç, Mexer

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır (Özcan Şahan dk. 88), Yiğit Fidan, Okan Erdoğan, Tuncer Duhan Aksu, Kubilay Sönmez, Modestas Vorobjovas, David Patrick Sambissa (Şeref Özcan dk. 77), Florian Loshaj, Kyassou Diarra (Yunus Ali Özer dk. 88), Emir Kaan Gültekin

Yedekler: Alp Tutar, Haili Yiğit Yitmez, Abdullah Dijlan Aydın, Keren Şen, Alieu Cham, İsa Dayaklı

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Gol: Marco Paixio (dk. 26) (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Duhan Aksu (dk. 69) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Mehmet Özcan, Atınç Nukan, Diony, Akın Alkan (Bandırmaspor), Yiğit Fidan, Yunus Bahadır (İstanbulspor)