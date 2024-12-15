Bandırmaspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Kaynak: Haber Merkezi
Bandırmaspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Trendyol 1. Lig’de Bandırmaspor ile Gençlerbilrliği 2-2 berabere kaldı. Bandırmaspor bu sonuçla maç fazlası ile liderliğe yükseldi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Gençlerbirliği'nin gollerini 32. dakikada Michal Napela ve 81. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti. Bandırmaspor'un golleri ise 45. dakikada Marco Paixao ve 54. dakikada Paulinho'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte 32 puana ulaşan Bandırmaspor, Kocaelispor ile puanını eşitleyerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Gençlerbirliği ise 23 puana yükseldi.

Ligde bir sonraki hafta Bandırmaspor, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Adanaspor'u ağırlayacak.

Son Haberler
Potada derbiyi Fenerbahçe kazandı
Potada derbiyi Fenerbahçe kazandı
Aydın'da işten çıkarılan işçilerden eylem
Aydın'da işten çıkarılan işçilerden eylem
İstanbul’da yaşandı: Yaşlı adam uyardığı genç tarafından dövülerek öldürüldü
İstanbul’da yaşandı: Yaşlı adam uyardığı genç tarafından dövülerek öldürüldü
Sultanbeyli’de palet üretim atölyesinde yangın çıktı
Sultanbeyli’de palet üretim atölyesinde yangın çıktı
Kars’ta köylerde mera incelemeleri devam ediyor
Kars’ta köylerde mera incelemeleri devam ediyor