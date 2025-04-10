Bandırmaspor, Malatya'dan üç puanla dönüyor

Bandırmaspor Trendyol 1. Lig’in 33. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

3. dakikada Yeni Malatyaspor’da kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Umut’un şutunda kaleci Akın, tuttuğu topu ellerinden kaçırınca Enes Savucu fırsatı değerlendirerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

8. dakikada Bandırmaspor atağında Messaoudi, Umut'un müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem Melih Aldemir penaltı noktasını gösterdi.

10. dakikada penaltı vuruşu için beyaz noktaya gelen Paixao, sert bir vuruş ile topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. 1-1

45+2. dakikada konuk ekinin başlattığı atakta Ndongala’nın şık ara pasıyla topu önünde bulan Messaoudi, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

80. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Bandırmaspor’da, Rahmetullah’ın kale önüne yolladığı ortaya bekletmeden vuran Diony, takımının üçüncü golünü kaydeti. 1-3