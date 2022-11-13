Bakkal geldi böyle oldu: Bandırma Manisa'yı vurdu

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Bandırmaspor, Manisaspor'u 2-1 yendi.
Yeni teknik direktörü Mesut Bakkal yönetiminde ilk maçına çıkan Bandırmaspor'un gollerini
5. dakikada Muhammet Taha Şahin kendi kalesine ve 77. dakikada Levent Ayçiçek attı.
Manisa FK'nın tek golü de 71. dakikada Marvin Gakpa'dan geldi.
Bandırmasporlu Kerim Avcı, maçın 89. dakikasında penaltı kaçırdı.
Bandırmaspor puanını 18 yaparken, Manisa FK 19 puanda kaldı.
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