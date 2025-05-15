Bandırmaspor Erzurumspor'u yenerek play-off yarı finalinde

1.Lig'de Bandırmaspor, Erzurumspor’u 2-0 mağlup ederek play-off yarı finaline yükseldi.
Bandırmaspor’un rakibi, 20.00’de oynanacak olan İstanbulspor - Boluspor maçının kazananı olacak.
BANDIRMASPOR 2 ERZURUMSPOR 0
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Samet Çavuş, Gökmen Baltacı
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi (Dk. 90 Sergen Piçinciol), Diony (Dk. 90 İbrahim Kaya), Ndongala (Dk. 79 Paixao), Hakan Bilgiç, Sitoe, Atınç Nukan, Messaoudi, Murat Cem Akpınar (Dk.73 Mehmet Özcan), Rahmetullah Berişbek, Mulumba
Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Eren Tozlu, Giorbelidze, Roshi (Dk. 86 Mamba), Mustafa Yumlu, Crociata, Azubuike (Dk. 72 Gökhan Akkan), Sylla (Dk. 46 İlkan Sever), Orhan Ovacıklı, Teklic (Dk. 72 Sefa Akgün)
Goller: Dk. 45+1 Sitoe, Dk. 62 Diony (Teksüt Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Mustafa Yumlu, Dk. 31 Mustafa Akbaş, Dk. 45 Roshi, Dk. 65 Crociata (Erzurumspor FK), Dk. 30 Mulumba (Teksüt Bandırmaspor)