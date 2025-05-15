Bandırmaspor Erzurumspor'u yenerek play-off yarı finalinde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bandırmaspor Erzurumspor'u yenerek play-off yarı finalinde

Bandırmaspor, Erzurumspor FK'yı 2-0 mağlup ederek play-off yarı finaline yükseldi.

1.Lig'de Bandırmaspor, Erzurumspor’u 2-0 mağlup ederek play-off yarı finaline yükseldi.

Bandırmaspor’un rakibi, 20.00’de oynanacak olan İstanbulspor - Boluspor maçının kazananı olacak.

BANDIRMASPOR 2 ERZURUMSPOR 0

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Samet Çavuş, Gökmen Baltacı

Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi (Dk. 90 Sergen Piçinciol), Diony (Dk. 90 İbrahim Kaya), Ndongala (Dk. 79 Paixao), Hakan Bilgiç, Sitoe, Atınç Nukan, Messaoudi, Murat Cem Akpınar (Dk.73 Mehmet Özcan), Rahmetullah Berişbek, Mulumba

Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Eren Tozlu, Giorbelidze, Roshi (Dk. 86 Mamba), Mustafa Yumlu, Crociata, Azubuike (Dk. 72 Gökhan Akkan), Sylla (Dk. 46 İlkan Sever), Orhan Ovacıklı, Teklic (Dk. 72 Sefa Akgün)

Goller: Dk. 45+1 Sitoe, Dk. 62 Diony (Teksüt Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Mustafa Yumlu, Dk. 31 Mustafa Akbaş, Dk. 45 Roshi, Dk. 65 Crociata (Erzurumspor FK), Dk. 30 Mulumba (Teksüt Bandırmaspor)

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