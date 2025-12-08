Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor Bodrum FK'yı konuk etti.
Karşılaşmaya Douglas Tanque'nin 3. dakikada attığı golle hızlı başlayan Bandırmaspor devreye 1-0 önde girdi.
Leandro Bacuna'nın 66'da farkı 2'ye çıkaran golüyle rahatlayan ev sahibi ekip, son düdüğe kadar skoru korumasını bildi ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Deplasmanda aldığı Sarıyer mağlubiyetini telafi ederek evinde üst üste üçüncü maçını kazanan Bandırmaspor puanını 26'ya yükselterek play-off potasına girdi.
Öte yandan deplasmanda 3 maçtır yenilen Bodrum FK ise 30 puanda kaldı.