Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel "Finale çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağız"

Trendyol 1. Lig Play-off 1. turda Bandırmaspor, sahasında Erzurumspor FK'yı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Maçın ardından konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel "Lig bitti, son maçtan sonra da söylemiştim. Bu artık tamamen ayrı bir turnuva. Ligle hiçbir alakası yok. Her maç özel, her maçı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Bu karşılaşma tek maçlık olduğu için stratejimiz de farklıydı. Bundan sonraki maç çift ayaklı olacak. Önemli olan bu sürecin sonunu getirebilmek. İnşallah finale kalıp, orada kazanmayı hedefliyoruz. Çünkü bu turnuvayı kazanmak, Süper Lig’e çıkan üçüncü takım olmak anlamına geliyor. Tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Bugünkü maçta dengeli bir oyun vardı. Takım olarak sahada iyi durduk. İstekli, arzulu ve mücadeleci bir oyun sergiledik.

"CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"

Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçı istediler ve 2 gol bularak seyircimizin önünde kazanmayı başardılar. Şimdi bu galibiyeti 4 gün sonraki maça taşımamız gerekiyor. Çift ayaklı bir mücadeleye hazırlanacağız. 29 Mayıs'ta oynanacak ilk maçta finale çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İnşallah bu sefer bize nasip olur ve finali kazanırız. Daha önce bir kez finale çıkmıştık ama bu kez kazanan taraf olmak istiyoruz. Dediğim gibi, bu tamamen bir turnuva maçıydı ve kazandığımız için mutluyuz. Tüm camiamıza hayırlı olsun, oyuncularımı tekrar kutluyorum. Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.