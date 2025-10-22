Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor, yönetim kurulu başkanı Murat Karakoyun'un öncülüğünde olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını duyurdu.

Bandırmaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Bandırmaspor Kulübümüz, Yönetim Kurulu Başkanımızın öncülüğünde olağanüstü seçimli genel kurul yapılmasına karar vermiştir. Genel kurulumuz, 6 Kasım’da Bandırma Santral Kültür Merkezi’nde ilk toplantısını yapacaktır" denildi.

Bu toplantıda yeterli sayısı sağlanamazsa genel kurulun 14 Kasım'da yapılacağı aktarılan açıklamada, "Yasal çoğunluğun sağlanmaması taktirde ikinci toplantı, 14 Kasım’da aynı yerde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir. Bandırmasporumuzun geleceği adına büyük önem taşıyan bu süreçte, tüm genel kurul üyelerimizi ve camiamızı birlik olmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alan Bandırmaspor, 15 puanla 8. sırada bulunuyor.