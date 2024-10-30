Bangladeş hazır giyim sektöründe sert düşüş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bangladeş hazır giyim sektöründe sert düşüş

Bangladeş hazır giyim sektörü, Nisan-Haziran dönemi net ihracatta %57 ile son yedi çeyreğin en düşük katma değer oranına ulaştı. Artan ithalat maliyetleri ve gaz krizinin etkisiyle üretimde düşüş yaşandı.

Bangladeş Merkez Bankası’nın yayımladığı rapora göre, hazır giyim sektöründe Nisan-Haziran dönemi katma değer oranı, son 21 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu dönemde %57 olarak gerçekleşen katma değer, artan ithalat maliyetleri ve gaz krizinin yerel üretimi olumsuz etkilemesi sonucu düşüş gösterdi.

İthalat Maliyetleri ve Gaz Krizi Üretimi Zorlaştırıyor

Hazır giyim sektöründe ithal edilen ham madde maliyeti, Nisan-Haziran döneminde 3,8 milyar dolara ulaştı ve toplam ihracat gelirlerinin %43’ünü oluşturdu. Net ihracat ise 5,04 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki çeyreğe göre %14, önceki yılın aynı dönemine göre ise %10 geriledi. Bu düşüşle birlikte toplam ihracat geliri 8,84 milyar dolara düştü.

İhracat Verilerinde Şüphe ve Gelecek Beklentileri

Bangladeş Örme Kumaş Üreticileri ve İhracatçıları Birliği (BKMEA) Başkanı Mohammad Hatem, Ocak-Mart dönemindeki ihracat verilerinin şişirilmiş olabileceğini ifade etti. Hatem, “İhracat siparişlerinde son üç ayda önemli bir düşüş yaşandı. Özellikle Avrupa’nın kış sezonu için beklenen siparişler azaldı” dedi. Gaz krizinin üretimi kısıtladığını belirten Hatem, yerel üretimdeki teşviklerin azalmasının ithalata bağımlılığı arttırdığına da dikkat çekti.

Bangladeş’in hazır giyim ihracatındaki ana pazarları olan ABD, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde gelirler %6,56 ve %2,43 oranlarında düşüş gösterdi. Raporda, hazır giyim sektörünün genel performansında küresel ekonomik durgunluk ve jeopolitik gerginliklerin de etkili olduğu belirtilirken, sektörde toparlanma için hükümetin enerji arzını güvence altına alması gerektiği vurgulandı.

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