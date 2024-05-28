Bangladeş'i Remal Kasırgası vurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bangladeş'i Remal Kasırgası vurdu

Korkutucu kasırga yerel saatiyle 12:00-1:00 arasında Bangladeş'te hayatı felç etti.

Remal Kasırgası, Bangladeş'in Khepupara bölgesini ve Batı Bengal'in Sagar Adası'nı etkisi altına aldı.

Meteorolog Dr. Shameem Hassan Bhuiyan, Remal Fırtınası'nın bugün yerel saatle 20.00'den itibaren Patuakhali kıyılarına varacağını bildirdi.

Mongla ve Payra limanlarında acil durum sirenleri çalarken halka korunaklı yerlerde bulunma çağrıları yapılıyor.

Kasırganın bir kaç saat içerisinde Khulna, Satkhira, Bagerhat, Pirojpur, Jhalokati, Barguna, Barisal, Bhola, Patuakhali kıyı bölgelerini vurması tahmin ediliyor.

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