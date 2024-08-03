Bangladeş’te 32 çocuk hayatını kaybetti

UNICEF Güney Asya Bölge Direktörü Sanjay Wijesekera, Temmuz ayında yaşanan bu olaylarda çocukların korunmasının önemine dikkat çekti. Wijesekera, "Protestolar sırasında en az 32 çocuğun öldüğünü, çok sayıda çocuğun ise yaralandığını ve gözaltına alındığını doğruladık. Bu durum korkunç bir kayıp. Çocukların gözaltına alınması ve çatışmalara karışmaları son derece korkutucu olabilir" şeklinde konuştu.

UNICEF, uluslararası insan hakları normları ve Bangladeş'in imzaladığı BM Çocuk Hakları Sözleşmesi çerçevesinde, çocukların gözaltına alınmasına son verilmesi çağrısında bulundu. Bu çağrı, çocukların herhangi bir yer, geçmiş, din, aile üyelerinin eylemleri veya inançları nedeniyle tutuklanmaması gerektiğini vurguladı.

Protestolar, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılan kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararının ardından başlamıştı. Yerel medyaya göre, protestolar sırasında ölenlerin sayısı 200’ü aşmış durumda. BM yetkilileri, bölgedeki olayların boyutlarından ve hükümetin protestoculara yönelik tutumundan endişe duyduklarını belirttiler.

Açıklamada, "Yetkililer ve hükümet yanlısı gruplar tarafından protesto liderlerine, siyasi aktivistlere, insan hakları savunucularına ve gazetecilere yönelik saldırılar, tehditler ve sindirme eylemleri konusunda derin endişe duyuyoruz" denildi.