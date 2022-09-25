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Bangladeş'te bot battı. 24 ölü 30 kayıp

Bangladeş'in Panchagarh bölgesindeki Karatoya Nehri'nde batan bottaki 24 kişi hayatını kaybetti, kayıp 30 kişi için ise arama çalışmaları sürüyor.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 17:56
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Bangladeş'te bot battı. 24 ölü 30 kayıp

Bangladeş'te bot battı. 24 ölü 30 kayıp
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Bangladeş'te Pançagarhlı emniyet yetkilileri, Durga Puja Festivali kapsamındaki Mayalaya Günü etkinliği için Badheshwar Tapınağı'na gidenleri taşıyan teknenin yerel saatle 14.30'da Karatoya Nehri'ne açıldığını söyledi.

Yetkililer, teknede aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60 ila 70 yolcu olduğunu ifade etti.

Teknenin Karatoya'nın orta kesimlerine geldiğinde battığını belirten yetkililer, olayda 24 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 30 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Yetkililer, kaybolanlara ilişkin arama kurtarma çalışmaları ile hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Öte yandan, Bangladeş'te yayın yapan bazı haber siteleri, teknede 100'den fazla yolcu bulunduğunu ve en az 70'inin kurtarılarak bölgedeki hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

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