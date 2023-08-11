Bangladeş'te dang humması salgınında can kaybı 364’e yükseldi

Bangladeş’te dang humması salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 364’e çıktı.

KAYNAK: AA
Bangladeş'te dang humması salgınında can kaybı 364’e yükseldi

Güney Asya ülkesi Bangladeş’te dang humması salgınında vaka ve ölü sayısında artış sürüyor. Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde dang hummasından hayatını kaybedenlerin sayısının 364'e yükseldiği bildirildi.

Son 24 saat içinde 2 bin 959 kişiye ise dang humması teşhisi konulduğu, toplam vaka sayısının 78 bin 28'e yükseldiği aktarıldı. Temmuz ayında 43 bin 854 vaka, 204 ölüm, Ağustos ayında ise şimdiye kadar 26 bin 196 vaka, 113 ölüm kaydedildiği belirtildi.

Sivrisinek ısırması sonucu bulaşan dang humması, genellikle baş ağrısı, yüksek ateş, halsizlik, şiddetli kas ve eklem ağrıları, kusma ve kızarıklık gibi semptomlara yol açıyor.

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