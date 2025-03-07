Bangladeş'te işler yolunda gidiyor: Enflasyon %9,32'ye geriledi

Bangladeş'te yıllık enflasyon oranı, Şubat 2025'te üst üste üçüncü ay yavaşlayarak %9,32'ye geriledi. Bu oran, Nisan 2023'ten bu yana en düşük seviyeyi işaret ediyor. Gıda ve alkolsüz içecekler, konut ve hizmetler sektörlerindeki fiyat artışlarının yavaşlaması, enflasyondaki düşüşe katkı sağladı. Ancak, ulaştırma ve sağlık sektörlerindeki maliyet artışları devam ediyor.

Bangladeş'te yıllık enflasyon oranı, Şubat 2025'te üst üste üçüncü ay yavaşlayarak %9,32'ye geriledi. Ocak ayında bu oran %9,94 olarak kaydedilmişti. Bu düşüş, Nisan 2023'ten bu yana en düşük enflasyon oranına işaret ediyor. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyat artışları %9,24 ile Ocak ayındaki %10,72 seviyesinin altında kaldı. Konut ve hizmetler sektörlerinde de fiyat artışları yavaşladı. Ancak, ulaştırma ve sağlık sektörlerindeki maliyet artışları devam ediyor.

Gürcistan’da enflasyon zirve yaptı

Konut ve hizmetler sektörlerinde de fiyat artışları yavaşladı. Konut ve hizmetler sektörlerinde fiyat artışları %8,67 ile Ocak ayındaki %9,02 seviyesinin altında kaldı. Alkollü içecekler, tütün ve uyuşturucu maddeler grubunda ise fiyat artışları %25,97'ye gerileyerek Ocak ayındaki %26,9 seviyesinin altında gerçekleşti. Ancak, ulaştırma sektöründe maliyetler %6,15'e yükselerek Ocak ayındaki %6,06 seviyesinin üzerine çıktı. Giyim ve ayakkabı sektöründe fiyat artışları %10,33 ile Ocak ayındaki %10,19 seviyesinin üzerinde gerçekleşti. Mobilya, ev eşyası ve ev bakım hizmetlerinde fiyat artışları %8,2'ye yükselerek Ocak ayındaki %7,56 seviyesinin üzerine çıktı.

İstanbul şubat enflasyonu açıklandı

Sağlık sektöründe maliyetler %4,28 ile Ocak ayındaki %4,16 seviyesinin üzerinde gerçekleşti. İletişim sektöründe fiyat artışları %9,49'a yükselerek Ocak ayındaki %9,22 seviyesinin üzerine çıktı. Eğlence ve kültür sektöründe fiyat artışları %6,79 ile Ocak ayındaki %6,58 seviyesinin üzerinde gerçekleşti. Eğitim sektöründe maliyetler %9,02'ye yükselerek Ocak ayındaki %8,87 seviyesinin üzerine çıktı. Restoran ve oteller sektöründe fiyat artışları %11,96 ile Ocak ayındaki %11,51 seviyesinin üzerinde gerçekleşti. Çeşitli mal ve hizmetler grubunda fiyat artışları %13,62'ye yükselerek Ocak ayındaki %12,76 seviyesinin üzerine çıktı.

Aylık bazda ise tüketici fiyatları Şubat ayında %0,15 oranında düşüş gösterdi. Ocak ayında ise %0,15 oranında artış kaydedilmişti.