Bangladeş'te meydana gelen sel felaketi nedeniyle 10 bin aile mahsur kaldı

Dhaka Tribune'ün haberine göre, yoğun yağışların ardından Surma Nehri'nin su seviyesinin kritik noktalara ulaşması ve kentin kanallarının taşması, alçak bölgelerde büyük çaplı sellere yol açtı.

Şehirdeki 28 bölge sular altında kalırken, binlerce aile evlerinden çıkamaz hale geldi. Sylhet'in en büyük sağlık kurumu olan MAG Osmani Tıp Fakültesi Hastanesi de sel sularından etkilenerek hizmet veremez duruma geldi.

Şehir yönetimi, selden etkilenenler için çok sayıda sığınak oluşturulduğunu ve mağdurlara kuru gıda ile temiz su sağlandığını belirtti.