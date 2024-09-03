Bangladeş'te sel felaketi: Ölü sayısı 71'e yükseldi

Sel, 71 kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken, 5 milyon kişi büyük zorluklar yaşadı ve milyonlarca kişi evlerinde mahsur kaldı.

Yetkililer, selden etkilenen 11 bölgede 580 bin ailenin acil gıda, temiz su, ilaç ve kuru giysilere ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Ayrıca, Tarım Bakanlığı'nın yaptığı ön değerlendirmeye göre, 282 milyon dolar değerinde mahsul zarar gördü ve 1.4 milyondan fazla çiftçi bu durumdan etkilendi.

Sel sularının çekilmesinin ardından su kaynaklı hastalıkların yayılmasından endişe ediliyor. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, son 24 saat içinde 5 bin kişinin ishal, cilt enfeksiyonu ve yılan sokması nedeniyle hastaneye başvurduğunu açıkladı.