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Bangladeş'teki tekne faciası. 51 kişi hayatını kaybetti 15 kişiden de haber alınamıyor

Bangladeş'in Panchagarh bölgesindeki Karatoya Nehri'nde batan teknede can kaybı 51’e yükseldi. Yetkililer, 15 kişiden ise haber alınmadığını aktardı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 09:24
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Bangladeş'te tekne alabora oldu. 51 kişi hayatını kaybetti 15 kişiden haber alınamıyor

Bangladeş'teki tekne faciası. 51 kişi hayatını kaybetti 15 kişiden de haber alınamıyor
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Bangladeş'te tekne faciası 51 kişi hayatını kaybetti 15 kişi ise kayıp. Bangladeş'in Panchagarh bölgesindeki Karatoya Nehri'nde batan teknede can kaybı 51’e yükseldi. Yetkililer, 15 kişiden ise haber alınmadığını aktardı.


Bangladeş'in Panchagarh bölgesinde bulunan Karatoya Nehri'nde dün çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubu taşıyan tekne batmış, bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Bölge Polis Şefi Sirajul Huda yaptığı açıklamada, yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda can kaybının 51’e yükseldiğini ifade ederek, 15 kişiden ise hala haber alınamadığını belirtti.
Teknenin normal kapasitesinin 3 katını taşıdığını ifade eden Huda, "Sabah şiddetli yağmur vardı ve bu nedenle tekne seferleri başladığında hacılar hızla tapınağa gitmek için tekneye bindiler. Kaptan, yükü hafifletmek için bazı insanlardan tekneden inmelerini istedi. Ama kimse dinlemedi" dedi.
Polis göre, teknede yaklaşık 90 kişi bulunurken, en az 15 kişi faciadan sağ kurtuldu.

 

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