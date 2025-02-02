Banka alarmı polisi harekete geçirdi

Kaynak: İHA
Banka alarmı polisi harekete geçirdi

Aksaray’da gece yarısı bir bankanın alarmının çalması polis ekipleri de adeta alarma geçti.


Alarm, gece yarısı Ereğlikapı Mahallesi'nde bulunan bir bankada çaldı. Edinilen bilgiye göre, bankada çalan alarm nedeniyle mahallede panik yaşandı. Alarm sesleri üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri banka ve çevresinde araştırma yaptı. Bir ara susan alarm, daha sonra yeniden çalmaya başlayınca polis ekipleri durumu banka yetkililerine bildirdi. Gecenin sessizliğini bozan alarm sesleri banka yetkililerinin gelmesiyle son bulurken, polis ve banka yetkilileri banka içi ve çevresinde araştırma yaptı. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, alarmın elektrik arızasından çaldığı ihtimali üzerinde duruldu.

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