Banka çalışanı yalanıyla 2.5 milyon lira dolandırdılar!

Kaynak: İHA
Banka çalışanı yalanıyla 2.5 milyon lira dolandırdılar!

Bursa'da kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp vatandaşların hesaplarını hortumlayan dolandırıcı çetesine operasyon düzenlendi.

Bursa'da kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp vatandaşların hesaplarını hortumlayan dolandırıcı çetesine operasyon düzenlendi. Bursa merkezli 6 ilde yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bursa Keleş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, ihbar üzerine geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. İhbarcıya kendilerini "banka çalışanı" olarak tanıtıp ulaşan numara üzerine yoğunlaşan ekipler, tespit ettiği E.T. (33), Y.T. (26), F.C. (27), M.D. (25), Ö.F.E. (25), E.C.B. (26), E.B. (25), S.K. (30), E.Ş. (26) isimli şüphelilerin adreslerine, Bursa merkezli İstanbul, İzmir, Mardin, Antalya, Mersin, Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yakaladıkları şüphelileri yakalarken, adreslerinde yaptıkları aramada 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 100 adet tabancaya ait fişek, 200 adet tüfeklere ait kartuş, 24 adet cep telefonu, 9 adet laptop, çok sayıda banka kartı ve sim kart ele geçirdi.

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İfadesi alınmak üzere emniyete getirilen şüphelilerin 18 kişiyi toplamda 2.5 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Buradaki işlemlerinin ardından 9 zanlı da sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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