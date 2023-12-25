Banka çalışanlarından sendikaya 'geçinemiyoruz' çığlığı. İstedikleri rakamı açıkladılar

Yapı Kredi Bankası çalışanlarından sendikaya isyan gibi bir mesaj gitti. Sendikaya yollanan mesajda "Ge-çi-ne-mi-yo-ruz en az yüzde 80 zam istiyoruz" yazıyordu.

Türkiye'nin önde gelen bankalarından Yapı Kredi Bankası'ndaki sendika Basisen'e mail atarak enflasyon farkının yanında bir de refah payı talep ettiler. Çalışanların mail eylemi bu sabah gerçekleştirildi. Binlerce Yapı Kredi Bankası çalışanları sendikanın elektronik posta adresine aynı maili atarak, taleplerini dile getirdi.

Yılbaşının hemen ertesinde açıklanacak enflasyon rakamları ile birlikte 6 aylık enflasyon farkını alan Yapı Kredi Bankası çalışanları 2024'ün Temmuz ayına kadar sözleşme gereği zam alamayacakları belirtiliyor. Bu tarihte enflasyon farkına ek 3 puan zam alacak.

SENDİKAYA MAİL YAĞMURUNA TUTTULAR

Yapı Kredi Bankası çalışanları bu sabah sendikaya “geçinemiyoruz” başlıklı mail atmaya başladılar. Bankacılar mailde “Sendika geçinemiyoruz zam istiyoruz”yazdılar.