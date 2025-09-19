Banka devinde üst düzey değişiklik!

TEB Arval Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Fatih Deynek, TEB Arval Genel Müdürü oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB'e bağlı operasyonel araç kiralama ve filo yönetiminde sürdürülebilir mobilite çözümleri sunan TEB Arval'de üst düzey atama gerçekleşti.

Fatih Deynek

TEB Arval Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Deynek, şirketin genel müdürü oldu.

Deynek, şirketteki görevi süresince şirketin finansal stratejilerini başarıyla yöneterek sermaye yapısının güçlenmesine ve sürdürülebilir büyüme yolculuğuna katkı sağladı. 20 yılı aşkın kariyerinde strateji geliştirme, finansal liderlik, iş geliştirme, birleşme ve satın alma süreçlerinde geniş deneyime sahip Deynek, şirketin sürdürülebilir mobilite alanında öncü olma vizyonuna liderlik edecek.

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği lisans eğitiminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesinde MBA programını tamamlayan Deynek, finans ve danışmanlık sektörlerinde edindiği deneyimle öne çıkıyor.

