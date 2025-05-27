Banka dışı finans sektörünün işlem hacmi yüzde 73 arttı

FKB'nin açıkladığı finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketlerinin 2025 yılı ilk çeyrek konsolide verilerine göre, Birliğin temsil ettiği beş sektörün bu dönemde işlem hacmi 695 milyar lira, aktif toplamı 1 trilyon 103 milyar lira, öz kaynak büyüklüğü 220 milyar lira, müşteri sayısı ise 6,2 milyon olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FKB Başkanı Ali Emre Ballı; "Birliğimiz, temsil ettiği sektörlerin taşıdığı güçlü potansiyeli ekonomimize katkıya dönüştürme hedefiyle çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir. Finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketlerimiz, yılın ilk üç ayında sergiledikleri istikrarlı performansla ülke ekonomisine destek olmaya devam etmiştir." ifadelerini kullandı.

Finansal sistemin sağlıklı bir yapıda işlemesi ve derinleşmesi için, FKB'nin çatısı altındaki 125 şirketin finansmana erişimi kolaylaştırma yönündeki çabalarının, kamu otoritesi tarafından hayata geçirilecek düzenlemelerle daha da güçleneceğine inandıklarını belirten Ballı, bu yönde atılacak adımların, sektörlerin finansal ekosistem içindeki yerini daha ileri taşıyacağına ve gelişmiş ekonomilerdeki örneklere yakınsayacağına olan inançlarının tam olduğunu vurguladı.

Ballı, FKB bünyesindeki sektörlerin mali verilerinde geçen yılın aynı dönemine göre artışlar görüldüğünü belirterek, "Bankacılık dışı finans sektörü şirketlerinin; işlem hacminin yüzde 73, aktif büyüklüğünün yüzde 50, öz kaynaklarının ise yüzde 69 büyüdüğünü görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

TASARRUF FİNANSMAN SEKTÖRÜNÜN İŞLEM HACMİ YÜZDE 276 BÜYÜME İLE 176 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Özellikle tasarruf finansman sektörünün Mart 2025 tarihi ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında öz kaynaklarında, işlem hacminde ve aktif büyüklüğünde kayda değer artışlar yaşadığını belirten Ballı, sektörün öz kaynaklarının yüzde 174 yükseliş ile 37,5 milyar liraya, işlem hacminin yüzde 276 büyüme ile 176 milyar liraya, aktif büyüklüğünün ise yüzde 260 artış ile 127 milyar liraya yükseldiğini aktardı.

Faktoring sektörünün de öz kaynaklarındaki yüzde 67’lik artışın göze çarptığını vurgulayan Ballı, şunları kaydetti.