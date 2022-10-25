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Banka genel müdürleri Bakan Nebati ile görüştü. Toplantıda TCMB Başkanı yoktu

Banka genel müdürleri, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldi. Menkul kıymet tutma zorunluluğu nedeniyle yaşanılan sıkıntılara dikkat çekilen görüşmede banka genel müdürleri, Bakan Nebati’ye ‘sistemik risk yaratıldığı’ uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 10:22
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Banka genel müdürleri Bakan Nebati ile görüştü. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu toplantıda yoktu

Banka genel müdürleri Bakan Nebati ile görüştü. Toplantıda TCMB Başkanı yoktu
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün banka genel müdürleriyle dün bir araya geldi. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre toplantıya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben de katılırken Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun bulunmaması dikkat çekti.

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre banka genel müdürleri menkul kıymet tutma zorunluluğu nedeniyle yaşadıkları sıkıntılara işaret ederken Bakan Nebati’ye ‘sistemik risk yaratıldığı’ uyarısında bulundu.

Dünya Gazetesi'nden Şebnem Turhan'ın haberine göre konuya yakın kaynaklar banka genel müdürlerinin yüksek enflasyon ortamında düşük faizli Hazine kağıtlarını bilançoda tutmanın riskine dikkat çekti.

Banka genel müdürleri toplantıda TL mevduat çekmenin politika faizindeki indirimlerle daha da güçleştiğini dile getirirken kaynakların verdiği bilgiye göre KKM’nin faizinde de düşüş yaşandığı için yatırımcının mevduata geçmesinin beklenmediğini de kaydetti genel müdürler.

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