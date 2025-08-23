Banka hesabı olanlar artık bunu yapamayacak! Resmi açıklama geldi. O uygulama sona erdi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, “Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesap açma ve yenileme işlemleri sonlandırılmıştır” açıklamasında bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugünden itibaren gerçek kişiler için Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında yenileme ve açılış işlemleri yapılmayacağını duyurdu.

TCMB tarafından yapılan açıklamada KKM için çıkış sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, 23 Ağustos’tan itibaren gerçek kişiler için KKM hesaplarında yenileme ve açılış işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) yapılmayacağı aktarıldı.

Tüzel kişiler için bu adım daha önce şubat ayında atılmıştı.

KKM’nin toplam bakiyesi 2023 Ağustos'ta 140 milyar doların üzerine çıkarak zirve yapmıştı. KKM hesaplarının toplam büyüklüğü yılbaşında 32,5 milyar dolar seviyesindeyken, bugün itibarıyla 11 milyar dolara kadar geriledi.

Merkez Bankası tüm hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili Tebliğlerin yürürlükten kaldırılacağını duyurdu.

Merkez Bankası, 2025 yılı Para Politikası Metni'nde KKM'den çıkışı resmi bir hedef olarak açıklamış ve son dönemde yaptığı toplantılarda KKM'nin yakın zamanda sonlandırılacağını vurgulamıştı. Bu adım aynı zamanda makroihtiyati çerçevede önemli bir sadeleşme ile para politikasında daha öngörülebilir bir çerçeveye geçiş anlamına geliyor.

