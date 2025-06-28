Banka hesabını arkadaşına verdi! Hapis ve para cezası aldı

İlyas Ataş, askerlik arkadaşı E.B.'ye, 2023 Haziran'da banka hesap bilgileri ve kartını verdi. Bir süre sonra Ataş hakkında, 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 ayrı soruşturma başlatıldı.

Elektrikli motor satışı vaadiyle dolandırılan Z.T.'nin Kütahya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açtığı davada İlyas Ataş'a, aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapis ve 20 bin TL adli para cezası verildi. Ataş, avukatı aracılığıyla karara itiraz ederek, dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

'DOSTUM DİYE BİLİYORDUM, VERDİM'

Bu süreçte işini kaybeden İlyas Ataş, "Arkadaşım bana gelip, 'Benim icram var, sana zahmet kartını verir misin? Amcam bana para atacak' dedi. Benim de aklıma bir durum gelmedi. Hiçbir şekilde kötü niyet, art niyet gelmedi. Güvendim bir de. O kadar içli dışıydım onunla. Bir de asker arkadaşımdı. Dostum diye biliyordum ve kartımı verdim" dedi.

Kartının 3 gün arkadaşında kaldığını ve kartı aldıktan sonra bir şirkette paketleme sorumlusu olarak çalışmaya başladığını söyleyen Ataş, “Aradan 4 ay geçtikten sonra beni jandarma gelip aldı. 'Bu konu hakkında sizin hakkınızda suç duyurusu var' diye ifademi aldılar. 1-2 ay geçtikten sonra tekrar ifadeye gittim. Bu böyle böyle devam etti. Toplam 10 ifade verdim. Şu an hakkımda açılmış 4 dava var, 6 soruşturma var. Ben hiç kimseden hiçbir pay almadım. Bu delillerle nettir, sabittir" diye konuştu.

‘HEPSİNDEN CEZA ALIRSAM 40 YIL YAPAR'

Mahkemenin verdiği kararı istinafa taşıdığını söyleyen İlyas Ataş, “4 yıl 2 ay cezam var. Bir gün onaylanırsa benim tamamen hayatım biter. Çünkü 10 dosyadan 4 yıl 2 ay alırsam 40 yıl yapar ve hiçbir şekilde suç işlemedim. Bunlar bütün delillerde mevcuttur. Eminim ki bu konu hakkında bir sürü mağdur vardır. Ben de kendimce bir karar verdim. Bu mağdurları toplamak için sosyal medya hesapları kurdum. Tüm mağdurları bizzat kendim dinledim. İşimden de oldum bu süre zarfında. Bu konu hakkında tüm mağdurlar farklı farklı gruplar kurarak 1000 kişilik bir kitleye ulaştık. Maalesef hepsi mağdur. Bilinçli şekilde yapan hiçbir mağdur yok. Bilinçli yapan insanlar şu an Türkiye'de değil. O parayı kazananlar şu an yurt dışında" ifadelerini kullandı.

'ÇOK FAZLA MAĞDUR VAR'

İlyas Ataş'ın avukatı Gurbet Bilbay ise müvekkili gibi birçok mağdur olduğunu söyleyerek, "Türkiye genelinde çok fazla mağdur insan bana ulaştı. Kişiler, 'hesabım blokeli' deyip durumu kötü olan insanları kandırıyor ve dediğim gibi sadece 6 gün bile kiralayan insanın en az 12-13 tane dosyası var. Biz bununla ilgili sesimizi duyurmak için toplandık. Türkiye genelinde yaklaşık 400 kişi bana ulaştı. Bununla ilgili bir grup kurdular. Müvekkilim İlyas Ataş, art niyet düşünmediği için kartını vermiş. Karşılığında bir para bile almamış. Sadece 3 günde kendisine 10 tane dosya açılmış. Biz bununla ilgili şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ama maalesef yargılama yavaş sürüyor" dedi