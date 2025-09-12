Banka hesabıyla bilmeden yaptığı şey hayatını bitirdi! İşlemediği suç başına kaldı

BARAN YALÇIN - ÖZEL HABER

Batman’da yaşayan Emircan.G isimli öğrenci, 2021 yılında Bitcoin alıp - satma vaadiyle hesabını alan dolandırıcılar tarafından mağdur duruma düşürülmüştü. Hesabını dolandırıcılara veren Emircan, Bitcoin yatırımı ile para kazanmayı beklerken, şimdi ise 11 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor.

Öğrenci hakkında hapis kararı verilirken, alınan karar ,öğrencinin infaz erteleme talebi üzerine uzatıldı. İşlemediği bir suç yüzünden yargılandığını belirterek yetkililerden yardım isteyen Emircan .G, üniversite okumak için gittiği İstanbul’da da kaldığı yurttan oldu.

“HABER VERİLMEDEN KALDIĞIM DEVLET YURDUNDAN ÇIKARDILAR”

Yeniçağ Gazetesi muhabiri Baran Yalçın’a konuşan Emircan .G, “Haklarım ciddi bir şekilde ihlal ediliyor. Haber verilmeden kaldığım devlet yurdundan çıkardılar. Ancak işler böyle yürümemeli. Ne olur sesimi duyurmaya yardım edin” dedi.

Emircan .G yaptığı konuşmada şunları söyledi,

“Ben bir TCK 158 mağduruyum. 18 19 yaşlarında abi dediğim insanlar tarafından mağdur edildim ve şu an suçlu konumundayım. Cezaevine girdikten sonra benim başka bir dosyam geldi. Bu dosyayı ertelemek için infazı erteleme talebinde bulundum. Ve bir sabah arandım. İnfaz erteleme talebimin onaylandığı söylenildi.Bunu öğrendiğim gün yurdumdan atıldığımı öğrendim. Yurdumla iletişime geçtim. Bana adli sicil kaydım olduğu için yurttan atıldığımı söylediler. Devlet yurdunda kalıyordum. Benimle herhangi bir şekilde iletişime geçip bilgi vermediler. Eğer fark etmesem atıldığımı yurda gittiğim zaman öğrenecektim.

“ŞU AN İSTANBUL’DA KALACAK BİR YERİM YOK”

Şu an İstanbul’da kalacak bir yerim yok. Eğitim hayatımın bitmesiyle karşı karşıyayım. Bu durum çok fazla şeye sebep olmaya başladı. Hayatımın bitmesiyle karşı karşıyayım artık ben. Bu sorunun acilen çözülmesi gerekiyor. Öğrencilerden rica ediyorum. Sesimi duyurmama yardım edin. Ortada ciddi bir şekilde adaletsizlik var. Haklarım ciddi bir şekilde ihlal ediliyor. Hiçbir haber verilmeden yurttan çıkardılar. Ancak işler böyle yürümemeli. Ne olur sesimi duyurmaya yardım edin.”

EMİRCAN GİBİ BİNLERCE MAĞDUR VAR

Genç yaşlı demeden para kazanma vaadiyle insanların banka hesaplarını elinden alarak diğer yurttaşların paralarını alan dolandırıcılar, bu sistem sayesinde milyonlarca lira vurgun yaptı. Dolandırıcılar, yaptıkları vurgunlarla kayıplara karışırken, hesabı kullanılan vatandaşlar ise dolandırıcılıkla suçlanıyor. TCK 158’in uzlaşma kapsamına alınmasını bekleyen mağdurlar, Bu maddenin TBMM’den geçmesini bekliyor.