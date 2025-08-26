Banka hesabıyla bunu yapan soluğu cezaevinde alıyor! Aman dikkat

ÖZEL HABER - BARAN YALÇIN

Yurttaşların banka hesaplarını çeşitli maddi vaatlerle ele geçiren ardından da diğer insanların parasını çalan dolandırıcıların sayısı gittikçe artıyor. Dolandırıcılar, özellikle gençleri hedef alırken, araba, ev, yüklü miktarda para vaatleriyle öğrencilerin hesaplarını ellerinden alıyor, dolandırdıkları yurttaşların parasını bu hesaplara aktarıyor. Yaşanan olay sonrası ise mağdur, banka hesabı sahipleri oluyor.

Yazılım mühendisliği okuyan başarılı bir üniversite öğrencisi, 2021 yılında düştüğü tuzak yüzünden cezaevine girdi.

Emir isimli öğrenci, 2021 yılında Bitcoin alıp - satma vaadiyle hesabını alan dolandırıcılar tarafından mağdur duruma düşürüldü. Hesabını dolandırıcılara veren Emir, Bitcoin yatırımı ile para kazanmayı beklerken, 11 kişiyi dolandıran bir suçlu konumuna düştü.

Öğrencinin anlattığına göre dolandırıcılar, çeşitli sosyal medya hesabından kandırdıkları vatandaşların paralarını Emir isimli öğrencinin hesabına aktarıyor. Dolandırıldığını fark eden yurttaşlar ise şikayetçi olunca işlem trafiği inceleniyor. Dolandırıcıların vatandaştan aldığı paranın Emir isimli öğrencinin hesabına yattığını gören yetkililer, dolandırıcının öğrenci olduğuna hükmediyor.

“İNSANLARIN DOLANDIRILDIĞINDAN BİLE HABERDAR DEĞİLDİM”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan öğrenci yaşadıklarını şu sözlerle anlattı,

“TCK 158 mağduruyum. Şu an İstanbul’da özel bir üniversitede yüzde 100 bursla yazılım mühendisliği okuyorum. Tüm bunlardan dolayı cezaevine atıldım. Cezaevinden geçen hafta Perşembe günü çıktım. Ve başka bir dosyanın infazının geldiğini gördüm. 1 ay sonra tekrar cezaevine girmem gerekecek. Ben kimseyi dolandırmadım. İnsanların dolandırıldığından bile haberdar değildim. Tüm bunlardan dolayı 1 lira bile menfaat sağlamadım. Davalar açıldığında tüm bu insanların mağduriyetlerini giderdim. Yine de suçlu bulundum ve uzun yıllar sürecek hapis cezasıyla karşı karşıyayım. Ben okuluma devam etmek istiyorum. Benim gençlik yıllarım, en güzel yıllarım elimden alındı. Benim özgürlüğüm elimden alındı.

“BURADAN YETKİLİ OLAN HERKESTEN RİCA EDİYORUM”

Benim gibi bir sürü genç vardı cezaevinde. Aynı durumdan müzdarip. Kartları, banka hesaplarını ne olduğunu bilmeden verip dolandırıcı durumuna düşen bir sürü insan vardı orada. Türkiye’de de binlerce genç bu durumdan müzdarip. Bu videoyu da son çare olarak paylaşıyorum. Bizim ufacık da olsa bir umuda ihtiyacımız var. Nefes alamıyorum kalbim sıkışıyor. Bir bataklığın içindeyim. Kabus hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor. Buradan yetkili olan herkesten rica ediyorum. Biz hiç suç işlemedik. Suç işlendiğinden de haberdar değildik. Ne olur sesimizi duyun. Ne olur TCK 158 ile ilgili düzenleme uzlaşma gelsin.”