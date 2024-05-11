Banka hesaplarında yeni dönem. İlk bu soruyu soracaklar

Kaynak: Bloomberg
Banka hesaplarında yeni dönem. İlk bu soruyu soracaklar
Parasını faize yatırmak isteyenler için yeni bir dönem başlıyor. Bankaların, parasını faize yatırmak için hesap açtırmak isteyenlere sorulacak ilk soru ortaya çıktı.

Merkez Bankası’nın açıkladığı son enflasyon raporunda bankaların mevduatlara uyguladığı faizin yüzde 68’e kadar yükseldiği belirtilmişti. Uzmanlar, uzun vadede faizin kârlı bir yatırım aracı olmadığını belirtse de faizlerdeki artış vatandaşların tercihlerinin hızla değişmesine neden oluyor.

Bloomberg’de yer alan bir haberde bankaların parasını faize yatırmak isteyenlere sorduğu ilk soru yer aldı. Buna göre, bankalar, müşterilere ilk olarak ‘Ne kadar para yatırmak istediklerini’ soruyor. Çünkü, bankaların uyguladığı faiz mevduatın büyüklüğüne göre değişiyor.

Paranın çok düşük olması durumunda bankaların uyguladığı faiz, yüzde 68’in çok altında olabiliyor.

Bankaların bu uygulaması aslında yeni değil. Ancak son dönemde bankaların düşük mevduata uyguladığı faizi çok düşürmesiyle makasın çok fazla açıldığı öğrenildi. Düşük ve yüksek tutarlara uygulanan faiz farkı 2014-2022 yılları arasında yüzde 1,4 seviyesindeyken son dönemde yüzde 10,7’ye kadar çıktı. Bu durumun Merkez Bankası’nın da gündemine geldiği öğrenildi.

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