Banka hesaplarındaki paranın en fazla arttığı il belli oldu: Son 10 yıldaki artış dikkat çekti

BDDK verilerine göre, Türkiye’deki toplam banka mevduatları son 10 yılda yüzde 1862 artış göstererek 22,9 trilyon TL’ye ulaştı. Oransal artışta Kastamonu yüzde 3338 ile ilk sırada yer aldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri, Türkiye’de finansal varlıkların son 10 yılda olağanüstü bir artış gösterdiğini ortaya koyuyor. 2015-2025 döneminde toplam mevduat (TL ve döviz) yüzde 1862 yükselerek 22 trilyon 912 milyar liraya ulaştı.

ADIYAMAN VE DİYARBAKIR'DA YÜKSEK ORANLI ARTIŞ

İller bazında bakıldığında ise tablo oldukça çarpıcı. Oransal mevduat artışında listenin zirvesine sürpriz bir şekilde Kastamonu oturdu. Kastamonu’da toplam mevduat, 2015’te 2,2 milyar lirayken, 2025’te 75,8 milyar liraya çıkarak yüzde 3338’lik rekor bir artış gösterdi. Adıyaman ve Diyarbakır da yüksek oranlı artış kaydeden iller arasında yer aldı.

ANKARA TÜRKİYE ORTALAMASININ GERİSİNDE KALDI

Habertürk'ün haberine göre, megakentler arasında ilginç bir ayrışma yaşandı. Ankara, son 10 yıllık mevduat artışında yüzde 1552 ile Türkiye ortalamasının altında kaldı ve artışın en az olduğu 5 şehir arasına girdi. Başkentin toplam mevduattaki payı da bu dönemde yüzde 15’ten yüzde 12.3’e gerileyerek, görece bir fakirleşmeye işaret etti.