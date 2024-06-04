Banka kredilerinde yeni dönem başladı. Bu belgeyi göstermeniz yeterli olacak

Banka kredilerinde yeni dönem başladı. Bu belgeyi göstermeniz yeterli olacak
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Banka kredilerinde yeni dönem başladı. Sadece 1 belgeyi gösteren faydalanabilecek.

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Banka kredilerinde yeni dönem başladı. Bu belgeyi göstermeniz yeterli olacak 1

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yapılan düzenleme ile birikimler teminat olarak gösterilerek bankalardan kredi kullanılabilecek.

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Banka kredilerinde yeni dönem başladı. Bu belgeyi göstermeniz yeterli olacak 2

BES TEMİNATLI KREDİ DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI

Emeklilik Gözetim Merkezi koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda gerekli altyapı oluşturularak BES teminatlı kredi kullanımı uygulaması resmen başladı.

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Banka kredilerinde yeni dönem başladı. Bu belgeyi göstermeniz yeterli olacak 3

Krediye teminat olarak gösterilen BES birikimleri, kredinin açık olduğu süre boyunca Alacağın Devri Fonları'nda değerlenmeye devam edecek.

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Banka kredilerinde yeni dönem başladı. Bu belgeyi göstermeniz yeterli olacak 4

ORANLAR GÜNCELLENECEK

Kredi kapatıldıktan sonra, teminat gösterilen BES birikimlerinin fon dağılımı, tekrar kredi açılışı öncesindeki fonlar olacak şekilde güncellenecek.

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Banka kredilerinde yeni dönem başladı. Bu belgeyi göstermeniz yeterli olacak 5

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 2023 yılında BES birikimi ile kredi kullanımının önü açan bir yönetmelik yayınlamıştı.

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Banka kredilerinde yeni dönem başladı. Bu belgeyi göstermeniz yeterli olacak 6
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