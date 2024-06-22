Banka kredisi çekmek istemeyene yeni imkan. Herkes ona koşacak

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile banka kredisi çekmek istemeyenlere yeni imkan geliyor. Yeni düzenleme ile BES’te biriken para, devlet katkısı da dahil olmak üzere, belirli hallerde başvuru ile alınabilecek. Böylece vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını BES’ten çıkmadan ve kredi çekmeden karşılayabilecek. Yeni düzenleme ile BES’teki birikimlerin yüzde 50’ye kadar olanı konut alımı, evlilik ve doğal afet kapsamlarında alınabilecek.

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, yeni düzenleme ile ilgili merak edilenleri anlattı. Karakaş BES ile ilgili, kısmi çekiş hakkı, temlik hakkı, yüzde 25 yerine yüzde 30 oranında devlet katkısı, 45 yaş üstü vatandaşların otomatik katılım sistemine dâhil olma hakkı ve toplu katkı payı ödemesi yapan katılımcılara yıllara sari devlet katkısı verilmesi avantajlarının sağlandığını söyledi.

Karakaş son köşe yazısında BES’te kısmi ödemenin hangi hallerde alındığını şu sözlerle anlattı:

"Yeni BES yönetmeliğinde evlilik, konut alımı, eğitim ve olağanüstü hâllerde sistemden kısmen ödemeye cevaz verilmesi öngörülmüştür. Kısmen ödeme hakkını en az 5 yıl kullanmamış bir katılımcı, bu süre içinde, başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarının en az 5 katı kadar katkı payı ödediği sözleşmesinden, mezkûr yönetmelikte belirlenen hâl ve şartlarda birikiminin %50’sine kadar olan tutarın kısmen ödenmesi için ilgili BES şirketine müracaat edebilecektir.

Diğer yandan katılımcı, kısmen ödeme alma hakkını, kısmen ödeme tarihinden itibaren 3 yıl içinde; emeklilik, vefat veya maluliyet hâlleri hariç, kısmen ödemeye konu sözleşmesini sistemden çıkış işlemi ile sonlandırmayacağına dair taahhüt vermek şartıyla kullanabilecektir. Bu kapsamda yapılacak başvurularda ise bu süre 4 yıl olarak uygulanacaktır."

Karakaş başvurunun nasıl yapılacağını ise “Kısmen başvuruya imkân veren durumlardan birinin bulunması hâlinde dileyen katılımcı, BES şirketlerinin internet sayfalarında bulunan matbu “Kısmen Ödeme Talep Formu ve Taahhütname” ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başvuruda bulunabilecektir. Öngörülen şartların bulunması hâlinde BES şirketi ödemeyi yapacaktır” sözleri ile anlattı.