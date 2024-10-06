Banka müşterilerine hayati uyarı: Bu saatlere dikkat! Hesabınız boşaltılabilir

Akbank müşterilerinin gece uyudukları sırada hesaplarından şifresiz para çekildiği iddiaları, tüm banka müşterilerini tedirgin etti.

GECE 02.00 İLA 05.00 SAATLERİNE DİKKAT

Prof. Dr. Kırık, "Siber dolandırıcılar, herkes derin uykudayken devreye giriyor. Gece 02.00 ila 05.00 arasında sizin adınıza kredi çekip, havale yaparak hesapları boşaltıyorlar. Bankalar, bu tür dolandırıcılığa karşı yapay zeka uygulamalarını kullanmalı. Gece hiç işlem yapmamış bir kullanıcı adına havale gerçekleştirmek veya kredi çekme işlemini şüpheli işlem olarak nitelendirip hesaba bloke koymalı" dedi.

“CEBİNİZE GELEN KOD…”

Dolandırıcıların ünlü bankaların sitelerini birebir kopyaladığını ve kullanıcıların bu sitelere girerek bilgilerini dolandırıcılara kaptırdığını anlatan Kırık, "Dolandırıcılar, vatandaşların bilgilerini ele geçirip büyük bir dolandırıcılık faaliyeti yürütüyorlar. Cebinize gelen kod aracılığıyla tüm işlemleri gerçekleştiriyorlar. 3 boyutlu ödeme kodunu onlara vermenizle birlikte sizin adınıza para çekiminden kredi almaya kadar birçok işlemi yapabiliyorlar" diye konuştu.

“KORSAN MAÇ SİTELERİNDEN YÜKLENMİŞ OLABİLİR”

Prof. Dr. Kırık, vatandaşların güvenli sitelere girmesi gerektiğini ve cihazlarına mutlaka antivirüs yazılımı yüklemeleri gerektiğini belirtti. Kırık, "Korsan maç sitelerinden veya indirdiğiniz uygulamalardan casus yazılım yüklenmiş olabilir. Herkes derin uykuya daldığında siber dolandırıcılar devreye giriyor. Gece 02.00 ila 05.00 arasında siber suçların en yoğun işlendiği zaman diliminde sizin adınıza kredi çekip, havale yaparak hesapları boşaltıyorlar” dedi.