Banka personelinin dikkati dolandırılmaktan kurtardı!

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinden Burdur'a gelen A.T.'yi telefonla arayan ve "polis" olduğunu söyleyen kişi, gizli bir operasyon yaptıklarını ve 2 kişiyi tutukladıklarını söyledi. A.T.'yi bulunduğu yerdeki banka şubesine yönlendiren telefondaki kişi, banka hesap numarasında kayıtlı telefon numarasını sildirmesini ve kendi verdikleri numarayı kaydettirmesini istedi.

Banka şubesine girerek işlem yaptırmak isteyen A.T.'nin durumundan şüphelenen banka görevlisi, polise ihbarda bulundu. Bankaya gelen polisler, telefondaki kişinin dolandırıcı olduğunu anlatıp, A.T.'nin işlem yapmamasını istedi. Polis şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatırken, dolandırılmaktan kurtulan A.T., "Telefonla aradılar, 2 kişiyi tutukladıklarını, kimseye bir şey söylemememi, gizli bir soruşturma yürüttüklerini belirterek, hesap bilgilerime verdikleri telefon numarasını kaydettirmemi istediler. Memur durumu fark edince amaçlarına ulaşamadılar" dedi.