Banka Promosyonlarında Rekor Yarış: Promosyona Beklenmedik Zam

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için banka promosyonlarında kıyasıya bir rekabet dönemi başladı! Bankalar, Mayıs 2025 itibarıyla promosyon kampanyalarını güncelleyerek emeklilere cazip teklifler sunuyor. Bazı bankaların, tüm emeklilere 27.000 TL’ye varan promosyon imkânı sağladığı görüldü. Maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyen milyonlarca emekli, en yüksek nakit desteği sağlayan kurumları araştırmaya başladı.
Bankaların promosyon stratejileri çeşitlilik gösteriyor. Bazı bankalar yalnızca maaş taşıma şartıyla yüksek ödemeler yaparken, bazıları ise ek ürün kullanımı (kredi kartı harcaması, otomatik ödeme talimatı vb.) gibi koşullarla promosyon tutarlarını artırıyor.
Mayıs 2025 Güncel Banka Promosyon Rakamları
İşte bankaların emeklilere sunduğu güncel promosyon teklifleri:
Yapı Kredi: 15 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında maaşını Yapı Kredi’ye taşıyan emeklilere, maaş tutarına göre 11.250 TL ile 20.000 TL arasında nakit promosyon ödeniyor. Ayrıca, kredi kartı harcamalarına bağlı olarak 5.000 TL’ye kadar ek iade desteği sunuluyor.
- 0-9.999 TL arası maaş: 11.250 TL
- 10.000-14.999 TL arası: 15.000 TL
- 15.000-19.999 TL arası: 17.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 20.000 TL
Akbank: 1 – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında maaşını taşıyan ve 3 yıllık taahhüt veren emeklilere, toplamda 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi yapılıyor.
DenizBank: Maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında temel promosyon sunuyor. Ek ürün kullanımı durumunda 8.000 TL’ye kadar ilave ödeme ile toplam promosyon tutarı 24.000 TL’ye ulaşıyor.
Garanti BBVA: Herhangi bir ek ürün ya da koşul olmadan maaş seviyesine göre 15.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor:
- 0-9.999 TL: 6.250 TL
- 10.000-14.999 TL: 10.000 TL
- 15.000-19.999 TL: 12.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
ING: Ek ürün koşulu aranmaksızın emeklilere maaş aralığına göre 15.000 TL’ye kadar ödeme sunuyor:
- 10.000 TL altı: 6.250 TL
- 10.000 - 14.999 TL: 10.000 TL
- 15.000 - 19.999 TL: 12.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
VakıfBank: Maaş taşıma karşılığında 12.000 TL’ye kadar promosyon verirken, Troy Emekli Kart üzerinden yapılan harcamalarla birlikte toplam ödeme 27.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
Ziraat Bankası ve Halkbank: Kamu bankaları olan Ziraat Bankası ve Halkbank, 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma sözü veren SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor.
Şekerbank: Maaş seviyesine göre belirlenen promosyon ödemeleri şöyle:
- 0-9.999 TL: 5.000 TL
- 10.000-14.999 TL: 8.000 TL
- 15.000-19.999 TL: 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
TEB: Türk Ekonomi Bankası (TEB), 36 ay kalma taahhüdü veren emeklilere 12.000 TL temel promosyon ve 9.000 TL’ye kadar ek ödül olmak üzere toplamda 21.000 TL’ye kadar ödeme sağlıyor.