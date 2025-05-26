Banka Promosyonlarında Rekor Yarış: Promosyona Beklenmedik Zam

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için banka promosyonlarında kıyasıya bir rekabet dönemi başladı! Bankalar, Mayıs 2025 itibarıyla promosyon kampanyalarını güncelleyerek emeklilere cazip teklifler sunuyor. Bazı bankaların, tüm emeklilere 27.000 TL’ye varan promosyon imkânı sağladığı görüldü. Maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyen milyonlarca emekli, en yüksek nakit desteği sağlayan kurumları araştırmaya başladı.

Bankaların promosyon stratejileri çeşitlilik gösteriyor. Bazı bankalar yalnızca maaş taşıma şartıyla yüksek ödemeler yaparken, bazıları ise ek ürün kullanımı (kredi kartı harcaması, otomatik ödeme talimatı vb.) gibi koşullarla promosyon tutarlarını artırıyor.

Mayıs 2025 Güncel Banka Promosyon Rakamları

İşte bankaların emeklilere sunduğu güncel promosyon teklifleri: