Banka takipli hırsızlar yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Banka takipli hırsızlar yakalandı

İstanbul’un üç ilçesinde bankadan çıkan kişileri takip ederek otomobillerindeki para dolu çantaları çalıkları iddia edilen 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Banka takipli hırsızlık olayında 8 ayrı adrese yapılan baskında gözaltına alınan zanlıların görüntüleri kameraya saniye saniye yansıdı.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından özellikle Anadolu yakasında meydan gelen banka takipli hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlatıldı. Polis, şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarınca görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde, şüphelilerin, bankadan parasını çekip otomobillerine koyan kişileri takip edip araçlarının camını kırdığı ve parayı çalıp kaçtığı anlar yer alıyor. Başka bir olayda ise para çeken kişiyi takip eden şüphelilerin, otoyolda yavaşladığı sırada motosikletle yanına gelip yan camı kırıp para dolu çantayı çaldığı görülüyor.

Banka takipli hırsızlar yakalandı

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Beyoğlu, Şişli, Eyüpsultan, Ümraniye, Pendik ve Esenyurt ilçelerinde bulunan toplam 8 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen Erkan O.(39), Taşkın Ç. (35) ve İbrahim B. (47) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte olaya katılan Erdal G.'in (50) ise daha önceden başka suçtan yakalanarak cezaevine konulduğu belirlendi.

Banka takipli hırsızlar yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler hakkında "banka takipli otodan hırsızlık', "gasp ve hırsızlık" suçlarından işlem yapıldı. Daha önceden de onlarca suç kaydı olduğu öğrenilen 3 şüpheli işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklandı.

Banka takipli hırsızlar yakalandı

Banka takipli hırsızlar yakalandı

Banka takipli hırsızlar yakalandı

Banka takipli hırsızlar yakalandı

Banka takipli hırsızlar yakalandı

Banka takipli hırsızlar yakalandı

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