Banka ve döviz bürolarında alarm! Sahte dolarları para sayma makineleri bile yakalayamadı

Kalpazanlar çağ atladı. Son 1 ayda piyasaya sokulan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların yüksek kalitesiyle, banka para sayma makinelerini bile atlatmaya başladı. Hele ki güncellemesi yapılmayan para sayma makineleri o sahte dolarları yakalayamıyor. Para sayma makinelerinden bile geçen bu sahte paralar, bankaları ve döviz bürolarını alarma geçirdi. Özellikle Kapalıçarşı üzerinden dağıtıldığı belirtilen sahte banknotların, piyasa güvenliği üzerinde ciddi bir tehdit oluşturduğu ifade ediliyor.

BANKALAR VE DÖVİZ BÜROLARI ALARMDA

Son bir buçuk aydır piyasada dolaşan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar, finans dünyasında paniğe yol açtı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankalara uyarı yazısı göndererek dikkatli olmalarını istedi. TBB’nin bilgilendirmesi sonrası bazı bankalar, şubelerini ve personelini bu sahtecilik dalgasına karşı uyardı. Bankalar, para sayma makinelerinin yazılım güncellemelerini hızlandırdı.

Yetkili Müesseseler Derneği Başkanı Mustafa Ünver, sahte dolarların Ortadoğu, Asya ve Balkanlar merkezli basılarak İstanbul Kapalıçarşı üzerinden piyasaya sürüldüğünü belirtti. Ünver, “Bu durum yeni değil, ancak piyasa yeni farkına vardı. Anadolu’da da sahte para vakaları görülüyor ancak yoğunluk Kapalıçarşı’da” dedi.

SAHTE BANKNOTLAR GÖZLE ANLAŞILAMIYOR

Uzmanlar, sahte banknotların yüksek kalitesine dikkat çekiyor. Özellikle, doların ortasındaki mavi şeridin orijinaline çok yakın şekilde yapılmış olması, sahte paranın fark edilmesini zorlaştırıyor. Ünver, “Para sayma makinesinin yazılımı güncellenmediyse, makineler sahte parayı algılayamıyor. Bu durum, uzman olmayan kişilerin kolayca kandırılmasına yol açabilir” dedi.

Bankacılık kaynakları, bir özel bankada dolandırıcılık girişiminin son anda önlendiğini belirtti. Para sayma makinesinden ve mor ışıktan geçen sahte 50 dolarlık bir banknot, bir çalışanın dikkati sayesinde tespit edildi.

ANKARA’DA DA SAHTE 100 DOLAR VAKALARI

Sahtecilik yalnızca 50 dolarlık banknotlarla sınırlı değil. 100 dolarlık sahte banknotların Ankara’da da görüldüğünü belirten Ünver, “50 dolar daha az kontrol ediliyor, bu nedenle sahtecilik vakalarının büyük kısmı bu banknotlarda” dedi.

SAHTE 50 VE 100 DOLARLIK BANKNOTLAR NASIL ANLARSINIZ?

Sahte dolar banknotlarını çıplak gözle ya da fiziki temasla anlamak neredeyse imkânsız. Ancak, dikkat edilmesi gereken bazı detaylar var.

Kâğıt Hammaddesi: Gerçek dolarlar, yüzde 75 pamuk ve yüzde 25 ketenden üretilir. ayrıca kâğıtta kırmızı ve mavi kılcal lifler bulunur.

UV Işık Testi: Dolarlar ultraviyole ışığı emer ve emniyet şeritleri parlama yapar.

Merkez Bankası Bilgileri: Orijinal banknotların özellikleri Merkez Bankası’nın internet sitesinde ayrıntılı olarak açıklanıyor.

Türkiye Bankalar Birliği, sahte para girişimlerine karşı hem vatandaşların hem de finans kurumlarının daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Bankalar, yazılım güncellemelerini hızlandırırken, uzmanlar piyasanın güvenliğini sağlamak için önlemlerini artırıyor.