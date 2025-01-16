Banka ve kredi kartlarında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Normal şartlar altında Mastercard ya da VISA ile entegre şekilde sunulan kartlar, artık müşteri farklı talepte bulunmadığı sürece yerli ödeme sistemi TROY tanımlı olarak verilecek.

Türkiye'de banka ve kredi kartıyla yapılan harcama tutarı her yıl artış gösterirken, bu harcamaların bir kısmı komisyon olarak ödeme sağlayıcılarına aktarılıyor.

Dünyada bu alanda pazar payını elinde bulunduran Mastercard ve VISA, Türkiye'de de uzun yıllar rakipsiz olarak hizmet sundu. Buna karşın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve 10 banka bir araya gelerek 2015 yılında TROY adı verilen yerli bir ödeme sistemi oluştururken, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile banka ve kredi kartlarında dikkat çeken bir değişikliğe gidildi.

KARTLAR 'TROY' OLARAK DAĞITILACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu kuruluşlarının yaptığı ödemeler için sunulan banka kartları ve kamu bankalarının müşterilerine verdiği kredi ya da banka kartlarında yerli ödeme sistemlerinin sunulacağı açıklandı.

Bu değişiklikle birlikte Ziraat Bankası, VakıfBank ya da Halkbank, yeni müşterilerine ya da kart yenileme işlemi gerçekleştiren müşterilerine otomatik olarak 'TROY' tanımlı kartları sunacak. Müşterilerin ayrıca talep etmesi durumunda Mastercard ve VISA logolu kartlar ücretsiz olarak basılabilecek.

TROY'UN SAHİBİ KİM?

Türkiye'de 10 yıldır kullanılan yerli ödeme sistemi TROY'un sahipleri arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve 10 farklı banka yer alıyor.

Söz konusu uygulama, yapılan ekonomik harcamaların yabancı sunuculara ve yabancı kurum kontrollerine gitmeden yalnızca Türkiye içerisinde dolaşımda kalmasını hedefliyor.

TROY'UN SAHİPLİK YAPISI

TCMB: %51

Halkbank: %9.28

Ziraat Bankası: %8.81

Garanti BBVA: %4.98

İş Bankası: %4.89

Akbank: %4.89

Yapı Kredi: %4.89

Vakıfbank: %4.75

QNB: %4.52

ING BANK: %1.07

TEB: %0.91