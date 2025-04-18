Bankacı kadın elindeki taşla kuyumcu soymaya kalktı

Bankacı kadın elindeki taşla kuyumcu soymaya kalktı
Kaynak: DHA

Kayseri’de yaşlı kılığına girerek elindeki taş ve biber gazıyla kuyumcu soygunu girişiminde bulunan banka çalışanı N.Ç.’nin ifadesi ortaya çıktı.

1/5
Bankacı kadın elindeki taşla kuyumcu soymaya kalktı 1

Olay, 13 Mart günü Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Kazancılar Çarşısı’ndaki bir kuyumcu dükkanında gerçekleşti. Banka personeli N.Ç., kimliğini gizlemek için gözlük ve başörtüsü takarak M.O.’nun işlettiği kuyumcu dükkanına girdi.

2/5
Bankacı kadın elindeki taşla kuyumcu soymaya kalktı 2

Altın almak istediğini söyleyerek iş yeri sahibi M.O. ile iletişime geçen N.Ç., bir süre sonra yanında getirdiği biber gazını sıkıp taşla saldırıya geçti. M.O.’nun direnmesiyle arbede yaşanırken, çevredeki esnafın durumu fark etmesi üzerine polis ekipleri olay yerine ulaştı. Şüpheli N.Ç. gözaltına alınarak mahkemece tutuklandı.

3/5
Bankacı kadın elindeki taşla kuyumcu soymaya kalktı 3

B.Ç.’nin ifadesi, olayın arka planını gözler önüne serdi. İş yerinde mobbing ve istifaya zorlanma gibi sorunlarla karşılaştığını öne süren N.Ç., ifadesinde şu ifadelere yer verdi: “Kripto para yatırımlarında dolandırıldım, borç batağına düştüm. Psikolojim altüst oldu. Çarşıda dolaşırken kuyumcuların refah içinde olduğunu gördüm. Ben bu kadar zorluk çekerken onların rahatlığı sinirlerimi bozdu. Olayı o an kurguladım, rastgele bir dükkana girdim. Eğer niyetim altın çalmak olsaydı, önümde duran altınları alırdım. Kimseye zarar vermedim, iş yerine de zarar vermedim. Yaptığım şeyden çok pişmanım.”

4/5
Bankacı kadın elindeki taşla kuyumcu soymaya kalktı 4

Soygun girişimi, kuyumcu dükkanının güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, N.Ç.’nin altınları inceleme bahanesiyle M.O.’ya yaklaştığı, ardından cebinden çıkardığı biber gazını sıkarak taşla saldırdığı görülüyor.

5/5
Bankacı kadın elindeki taşla kuyumcu soymaya kalktı 5

M.O.’nun karşılık vermesiyle başlayan arbedede, iş yeri sahibinin komşu esnafa “Hırsız, polis çağır!” diye seslendiği de kameralara yansıdı. Görüntüler, olayın kısa sürede kontrolden çıktığını ve çevredekilerin hızlı müdahalesiyle sonlandığını ortaya koyuyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Ormanda bulunan yavru ayılar ‘Bulut’ ile ‘Yağmur’ özel mamalarla besleniyor
Ormanda bulunan yavru ayılar ‘Bulut’ ile ‘Yağmur’ özel mamalarla besleniyor
Dönerde böcek, tatlıda skandal! Mide bulandıran görüntüler
Dönerde böcek, tatlıda skandal! Mide bulandıran görüntüler
Bordo Berelilerden dondurucu soğukta nefes kesen tatbikat! Onlar her şart ve koşulda göreve hazırlar…
Bordo Berelilerden dondurucu soğukta nefes kesen tatbikat!
İstanbul tablo gibi! Boğaz gelinlik giydi…
İstanbul Boğazı gelinlik giydi!
Su deposu buz kulesine döndü. Dondurucu soğuk esir aldı
Su deposu buz kulesine döndü. Dondurucu soğuk esir aldı
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangın faciasında hayatını kaybeden Mert Doğan ile eşi ve iki çocuğuna son veda
Yangın faciasında hayatını kaybedenlere son veda