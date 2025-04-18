Bankacı kadın elindeki taşla kuyumcu soymaya kalktı

B.Ç.’nin ifadesi, olayın arka planını gözler önüne serdi. İş yerinde mobbing ve istifaya zorlanma gibi sorunlarla karşılaştığını öne süren N.Ç., ifadesinde şu ifadelere yer verdi: “Kripto para yatırımlarında dolandırıldım, borç batağına düştüm. Psikolojim altüst oldu. Çarşıda dolaşırken kuyumcuların refah içinde olduğunu gördüm. Ben bu kadar zorluk çekerken onların rahatlığı sinirlerimi bozdu. Olayı o an kurguladım, rastgele bir dükkana girdim. Eğer niyetim altın çalmak olsaydı, önümde duran altınları alırdım. Kimseye zarar vermedim, iş yerine de zarar vermedim. Yaptığım şeyden çok pişmanım.”