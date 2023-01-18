Bankacılar 1 Şubat’ta siyah giyecek

Derinleşen ekonomik kriz karşında en fazla mağdur olan çalışanlar arasında yer alan bankacılar, 1 Şubat çarşamba günü siyah giyinerek bankalara gidecekler. 31 Ocak 2023 ilk maaşındaki zamları yeterli bulmayanlar kurum içi tepki amacıyla siyah giyecek.

ParaMedya İnstagram hesabı üzerinde organize olan bankacılar “Tam siyah simsiyah“adı verdikleri eylemle düşük maaş tepkilerini gösterecek.

MARKET ÇALIŞANI İLE AYNI MAAŞ

Bankacılık sektöründe maaşlar özellikle son 2 yılda reel anlamda ciddi oranda geriledi. 10 yıllık bir bankacının maaşın, üç harfli marketler olarak isimlendirilen süpermarket kasiyerleriyle aynı seviyeye geldi. 10 yıllık bankacının maaşı bazı bankalarda asgari ücret seviyesinde bulunuyor. Karları yüzde 500 artan bankaların personelle enflasyon altında zam verdiği öne sürülüyor.

ÇALIŞMA KOŞULLARI DAHA ÖNCE DE PROTESTO EDİLMİŞTİ

Bankacılar geçtiğimiz yılda benzer bir eylem ile bankasının logo renginde bir aksesuar takarak çalışma koşullarını protesto etmişti.