Bankacılık devinden çarpıcı dolar tahmini!

ING Global, 1 aylık tahmini 41,70, 3 aylık tahmini 43,60, 6 aylık tahmini 45,90, 12 aylık tahmini 50,25 olarak belirlendi.



Dolar/TL için analistlerin temmuz ayında tahminleri ise 1, 3, 6 ve 12 aylık için sırasıyla 41,21, 43, 45,17 ve 47,03 olarak öngörülüyordu.

Kurumun değerlendirmesinde TL'nin dolar karşısında son 3 ayda aylık ortalama değer kaybının yüzde 1,8, dolar/euro sepet karşısında değer kaybının ise haziranda yüzde 2,9, temmuzda yüzde 2,6 olarak gerçekleştiği belirtildi.

TL reel efektif kurunun Türkiye'nin rekabet gücünü daha destekleyici bir seviyeye geldiği kaydedilen raporda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini hızlandırma ihtimali TL'ye yansıyabilir. Öte yandan Merkez Bankası'nın TL'de hızlı bir değer kaybına izin vermesi muhtemel değil. TCMB gelecek aylarda muhtemel hızlı faiz indirimleri halinde dövizde oluşabilecek baskıları karşılamaya hazır görünüyor"

