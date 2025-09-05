Bankacılık devinden dikkat çeken altın tahmini! Tarih verdi...

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) üzerindeki baskılar ve faiz indirimi beklentileri sebebiyle tarihi seviyelere yakın seyr ediyor. 3 Eylül 2025 tarihinde rekor kıran ons altın, bugün 3.564 dolar seviyesindeydi.



Gram altın ise sabah saatlerinde 4.722 TL’ye yükselerek yeni tarihi zirvesine ulaştı.

FED ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’i sürekli eleştirmesi ve Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook’u görevden alma girişiminin piyasalardaki olası etkisi yatırımcılar ve birikimini altından yana değerlendirmek isteyen vatanddaşları tedirgin etti



GOLDMAN SACHS’TAN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

ABD’li bankacılık devleri arasında yer alan Goldman Sachs, altının ons fiyatının 5.000 dolara çıkabileceğini açıkladı. Öte yandan banka analistleri, Trump’ın hamlelerini gerekçe göstererek Fed’in bağımsızlığının zarar görmesi durumunda yatırımcıların Hazine tahvillerinden çıkarak külçe altına yönelebileceğini belirtti.

Bloomberg’de yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:,

“Fed bağımsızlığının zedelendiği bir senaryo; daha yüksek enflasyona, hisse senedi ve tahvil fiyatlarında düşüşe, doların rezerv para statüsünün aşınmasına yol açacaktır. Buna karşılık altın, kurumsal güvene bağlı olmayan bir değer saklama aracıdır.”

2026 ORTASI İÇİN 4000 DOLAR TAHMİNİ



Goldman’ın yayımladığı notta, baz senaryoya göre altının 2026 ortasına kadar 4.000 dolara yükseleceği öngörüldü. Daha iyimser senaryoda fiyatın 4.500 dolara ulaşabileceği kaydedildi. ABD özel sektörünün sahip olduğu Hazine tahvillerinin yalnızca yüzde 1’inin altına yönelmesi durumunda ise fiyatın 5.000 dolar seviyesine çıkabileceği hesaplandı.

Külçe altın, bu yıl en güçlü performans sergileyen emtialardan biri oldu. Yıl başından bu yana üçte birden fazla değer kazanan altın, merkez bankalarının rezerv alımları ve Fed’in faiz indirimine gideceği beklentileriyle destekleniyor.

Goldman Sachs analistleri değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

“Özel sektöre ait ABD Hazine tahvillerinin yalnızca yüzde 1’inin altına yönelmesi halinde, ons altının 5 bin dolara ulaşacağını öngörüyoruz. Bu nedenle, altın emtia piyasasında en yüksek güvenilirliğe sahip uzun vadeli tavsiyemiz olmaya devam ediyor.”

