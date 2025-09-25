Bankacılık devinden promosyon hamlesi! Tutarı duyan bankaya koşuyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Türkiye Finans, 31 Ekim'e kadar geçerli olan yeni emekli maaşı promosyon kampanyasını duyurdu. Bankadan yapılan açıklamaya göre, maaşını Türkiye Finans'a taşıyan emekliler 29 bin 500 liraya varan nakit promosyon kazanma fırsatı bulacak.


Bankanın başlatmış olduğu kampanya kapsamında 26 bin lira promosyona ek olarak, bin lira bonus ve davet edilecek her bir emekli yakını için 250 lira, toplamda 2 bin 500 lira nakit ödülle 29 bin 500 lira promosyon emeklilerin olacak.

whatsapp-gorsel-2024-11-19-saat-17-25-59-dde164cb.jpg

Emekliler maaş baremlerine göre 12 bin lira ile 26 bin lira arasında nakit promosyonun yanı sıra, tek seferde yapılacak 5 bin lira kredi kartı harcamasına da ek olarak bin lira bonus kazanacaklar.

whatsapp-gorsel-2024-11-19-saat-17-27-14-0d4fd55b.jpg

31 EKİM'E KADAR GEÇERLİ

31 Ekim'e kadar geçerli kampanya kapsamında müşteriler, nakit ihtiyaçlarında 2 bin 500 liraya kadar kar paysız kullanılabilen Yedek Hesap limitinden yararlanabilirken, yaklaşık 15 bin anlaşmalı İş Bankası, Yapı Kredi ve PTT ATM'sinden günlük 10 bin liraya kadar ücretsiz para çekebiliyor.

Öte yandan EFT, havale ve FAST işlemlerini de ücretsiz gerçekleştirebilme imkanı elde ediyorlar.

whatsapp-gorsel-2024-11-19-saat-17-28-09-8bcdb9f2.jpg

Kampanyadan yararlanmak için Türkiye Finans Mobil, İnternet Şube, Müşteri İletişim Merkezi veya şubelerden başvuru yapılabiliyor.

Türkiye Finans müşterisi olmayan emekliler ise şubede işlem önceliğinden faydalanabilirken, mobil telefondan görüntülü görüşmeyle de kısa sürede müşteri olabiliyor.

