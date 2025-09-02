Bankacılık devinden şoke eden karar! ATM'lerden para çekilemeyecek

Düzenleme: Kaynak: Artı49
Almanya'nın finans devlerinden biri olarak ön plana çıkan Oberbank nakit işlemlerini sonlandırma kararı aldı. Kararla birlikte banka ATM ve gişelerde hizmet vermeyecek.

Almanya’nın güneyinde faaliyette olan Avusturya merkezli Oberbank, ülke genelinde bulunan şubelerinde nakit para işlemlerini tamamen sonlandırdığını duyurdu.


ATM VE GİŞE HİZMETLERİ SONLANDIRILDI
Oberbank’ın Almanya’daki şubelerine asılan duyurularda, 31 Ağustos 2025 itibarıyla hem bankamatiklerin hem de gişe hizmetlerinin kalıcı olarak sonlandırıldığı belirtildi. Almanca duyuruda, ATM’lerin tamamen devre dışı bırakılacağı belirtildi.

atm.jpg

MÜŞTERİLER DE KARARA TEPKİLİ

Artı49'da yer alan habere göre, birçok müşteri, bu kritik karardan önceden haberdar edilmediklerini vurguladı.

Banka, nakit çekimin artık yalnızca süpermarketler veya diğer bankaların ATM’leri üzerinden yapılabileceğini belirtiyor. Ancak bu seçeneklerin çoğu zaman ücretsiz olmadığı ve bazı durumlarda alışveriş şartına bağlı olduğu hatırlatılıyor.

