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Bankacılık sektörü kredi hacmi yükseldi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 108 milyar 183 milyon lira artarak 7 trilyon 17 milyar 723 milyon liraya yükseldi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 17:03
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu açıkladı. Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 7 trilyon lirayı aştı

Bankacılık sektörü kredi hacmi yükseldi
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 28 Ekim itibarıyla 108 milyar 183 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 6 trilyon 909 milyar 540 milyon liradan 7 trilyon 17 milyar 723 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 114 milyar 749 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,4 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 8 trilyon 430 milyar 113 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı 988 milyar liraya yaklaştı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 28 Ekim itibarıyla 10 milyar 48 milyon lira artışla 987 milyar 743 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 355 milyar 17 milyon lirası konut, 34 milyar 615 milyon lirası taşıt ve 598 milyar 110 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 6 milyar 844 milyon lira artarak 896 milyar 423 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 3,7 yükselişle 363 milyar 893 milyon liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 164 milyar 987 milyon lirası taksitli, 198 milyar 906 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 28 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre 475 milyon lira azalarak 160 milyar 529 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 134 milyar 474 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 9 milyar 674 milyon lira artarak 1 trilyon 502 milyar 581 milyon lira oldu.

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