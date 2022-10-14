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BDDK, Q Yatırım Bankası'nın kurulmasına izin verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Q Yatırım Bankası" unvanı altında 500 milyon lira sermayeli bir yatırım bankasının kurulmasına onay verdi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 10:12
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Q Yatırım Bankası unvanı altında 500 milyon lira sermayeli bir yatırım bankasının kurulmasına onay verdi

BDDK, Q Yatırım Bankası'nın kurulmasına izin verdi
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Konuya ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Q Yatırım Bankası'nın kurucu ortaklarının Ali Ercan, Bien Finans Faktoring AŞ, Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret AŞ, Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ve Q Yatırım Holding AŞ olduğu belirtilen kararda, söz konusu yatırım bankasının kuruluş sermayesinin ise 500 milyon lira olacağı kaydedildi.

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