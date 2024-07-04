Bankacılık kredi hacminde artış

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde, sektörün kredi hacmi 28 Haziran’dan bu yana 175 milyar 423 milyon lira artış gösterdi.

Bu dönemde kredi hacmi 13 trilyon 627 milyar 781 milyon liradan 13 trilyon 803 milyar 204 milyon liraya kadar yükseliş kaydetti.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçtiğimiz hafta 45 milyar 770 milyon lira azalış kaydederek 16 trilyon 447 milyar 335 milyon liraya geriledi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI YÜKSELİŞTE

Tüketici kredilerinin tutarı, 28 Haziran’dan bu yana 23 milyar 137 milyon lira yükseliş kaydederek 1 trilyon 726 milyar 385 milyon liraya yükseldi.

Bahsi geçen tutarın 447 milyar 103 milyon lirası konut, 90 milyar 705 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 188 milyar 577 milyon lirası ihtiyaç kredileri oluşturdu.

Yine bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 23 milyar 775 milyon lira artış kaydederek 1 trilyon 710 milyar 2 milyon liraya çıktı.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 28 Haziran itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 202 milyon lira artarak 216 milyar 98 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 171 milyar 64 milyon liralık bölümüne özel karşılık ayrıldı.

Söz konusu dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 29 milyar 321 milyon lira yükselişle 2 trilyon 976 milyar 884 milyon lira olarak gerçekleşti.

KKM bakiyesi geçen hafta yüzde 0,9 ve 18 milyar 335 milyon liralık azalarak 2 trilyon 14 milyar 453 milyon liraya indi.